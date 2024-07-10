«Перестали отправлять». Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

«Американские военные официально признали, что русские добились больших успехов в подавлении сигналов GPS и в так называемом спуфинге, то есть искажении сигналов, из-за чего удары становятся неточными», — говорится в материале.
Отмечается, что и раньше российские системы РЭБ значительно снижали эффективность, в частности, ракет GMLRS для HIMARS, а также снарядов M982 Excalibur, используемых 155-мм ствольной артиллерией.
«Американцы даже перестали отправлять эти ракеты Украине», — добавляет автор статьи.
В публикации говорится, что это касается не только оружия. Также ненадежными стали и системы слежения, резюмируется в материале.
В конце мая газета Washington Post сообщала, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают российских помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений после того, как их эффективность резко упала.