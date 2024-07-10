Актер Джордж Клуни призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки

«За последние четыре года он выиграл множество битв, в которых оказался. Но единственная битва, в которой он не может победить, — это битва со временем. Справедливо ли указывать на эти вещи? Так и должно быть. Это вопрос возраста. Ничего больше. Но и ничего, что можно было бы отменить. Мы не победим в ноябре с этим президентом», — говорится в колонке актера для газеты.