Матвиенко заявила о двух дюжинах стран в очереди в БРИКС

Председатель Совфеда также обратила внимание на важность формирования критериев для вступления в организацию, чтобы не размывать идеи БРИКС, добавив, что «это объединение единомышленников, а не клуб по интересам». Она пояснила, что эти критерии можно принять на саммите, который пройдет в Казани в октябре.