Байден призвал НАТО не отставать от темпов работы российского ОПК

«Как мы можем укреплять щит? Один ответ должен заключаться в усилении нашей промышленной базы. Россия сейчас стоит на военных рельсах, когда дело касается выпуска оборонной продукции. Она существенно наращивает объемы производства вооружений, боеприпасов и транспортных средств», — сказал американский лидер на первой рабочей сессии проходящего в Вашингтоне саммита НАТО. Байден вновь утверждал, что РФ прибегает к помощи со стороны Китая, КНДР и Ирана.
«На мой взгляд, мы не можем, мы не можем допустить, чтобы [Североатлантический] альянс отстал», — подчеркнул хозяин Белого дома.
По его словам, страны — участницы НАТО на саммите впервые декларируют намерение подготовить планы дальнейшего развития своих военно-промышленных комплексов. «Я очень рад, что сегодня все члены НАТО дают обещание расширить промышленную базу, промышленный потенциал. Это критически важный шаг для обеспечения нашей безопасности, как и обязательство по расходам на оборону. Впервые все участники НАТО дают обещание разработать планы в отношении своей военной промышленности», — отметил Байден. С точки зрения главы вашингтонской администрации, это означает, что НАТО станет «более инновационной и конкурентоспособной».
Новые замыслы альянса свидетельствуют о том, что все союзники привержены усилению НАТО, считает Байден. «Мы можем и будем защищать каждый дюйм территории НАТО. И мы будем делать это сообща», — заявил президент. На его взгляд, союзники сейчас принимают решения, чтобы «гарантировать, что НАТО всегда будет готова к любым угрозам» будущего.
Саммит НАТО стартовал в столице США 9 июля. Завершится он 11 июля.