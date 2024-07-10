Байден призвал НАТО не отставать от темпов работы российского ОПК

По его словам, страны — участницы НАТО на саммите впервые декларируют намерение подготовить планы дальнейшего развития своих военно-промышленных комплексов. «Я очень рад, что сегодня все члены НАТО дают обещание расширить промышленную базу, промышленный потенциал. Это критически важный шаг для обеспечения нашей безопасности, как и обязательство по расходам на оборону. Впервые все участники НАТО дают обещание разработать планы в отношении своей военной промышленности», — отметил Байден. С точки зрения главы вашингтонской администрации, это означает, что НАТО станет «более инновационной и конкурентоспособной».