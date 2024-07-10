Армия Израиля сообщила о завершении операции на севере сектора Газа

«Силы 98-й дивизии завершили свою миссию в Шуджаийе, которая продолжалась около двух недель… В ходе боев силы ЦАХАЛ ликвидировали десятки террористов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за минувшие сутки военные уничтожили восемь подземных туннелей в этом районе. В них были обнаружены оружие, ноутбуки и средства связи, а также оборудование, делающее возможным длительное пребывание под землей.
В конце июня Израиль вновь ввел наземные войска в район Шуджаийя на севере сектора Газа, получив данные военной разведки, которые свидетельствовали о попытках палестинского движения ХАМАС восстановить контроль над этим районом.
Ранее в среду армия Израиля призвала жителей и перемещенных лиц немедленно эвакуироваться из города Газа в гуманитарные зоны, предупредив, что город станет опасной зоной боевых действий.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек.