Алаудинов спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

«Первое, как я уже говорил ранее, — выборы в Америке, Европе, которые показывают ситуацию, как народы государств, где проходят эти выборы, уже устали от того, что повестка Украины забирает у них очень большой объем денег и с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить. Второе — ресурс Украины уже истощается», — считает Алаудинов.