НАТО продолжит расширение в Черном море и на восточных Балканах

«Мы по-прежнему привержены дальнейшему участию НАТО на Западных Балканах, в том числе через возглавляемые НАТО Силы для Косово (СДК). Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку региональных усилий союзников, направленных на поддержание безопасности, стабильности и свободы судоходства в черноморском регионе,» — следует из обнародованного текста декларации.
«Мы будем и дальше отслеживать и оценивать события в регионе и повышать нашу ситуационную осведомленность, уделяя особое внимание угрозам нашей безопасности и потенциальным возможностям для более тесного сотрудничества с нашими партнерами в регионе, когда это целесообразно. НАТО поддерживает евроатлантические устремления заинтересованных стран этого региона», — отмечается в документе.
Россия в ответ на увеличивающуюся активность НАТО в регионе не раз выражала обеспокоенность. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.