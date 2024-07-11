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В НАТО пообещали Украине «необратимый путь» к вступлению в альянс

Будущее Украины лежит в НАТО, говорится в коммюнике саммита альянса в Вашингтоне. В коммюнике саммита НАТО вошла фраза о «необратимом пути» Украины в альянс, которую поддерживали США. Она не устроила команду Зеленского, они рассчитывали на формальное приглашение Киева в блок.

Источник: AP 2023

«Мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», — сказано в документе.

Страны НАТО подтвердили, что готовы пригласить Украину в альянс, когда будут выполнены необходимые условия и при одобрении от всех членов блока. Они отметили, что она достигла прогресса в реформах по сравнению с прошлогодним саммитом блока, прошедшим в Вильнюсе.

«Решения саммита НАТО и Совета Украина-НАТО в сочетании с текущей работой союзников представляют собой мост к членству Украины в НАТО», — также говорится в коммюнике.

CNN сообщал, что использование слова «необратимый» в коммюнике поддерживал Белый дом, а за формулировку со словам «мост» выступали США и Германия.

The Washington Post писала, что фразу о «необратимом пути» в документе согласовали глава офиса украинского президента Андрей Ермак и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Однако, по данным Bloomberg, она не устроила команду президента Украины Владимира Зеленского, так как они хотели получить формальное приглашение страны в НАТО.

На саммите в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что точную дату вступления страны в блок пока назвать нельзя.

Москва выступает против присоединения Киева к НАТО. Президент Владимир Путин в июне перечислил официальный отказ Украины от стремления в альянс среди условий для прекращения огня и начала переговоров наряду с выводом украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский счел это ультиматумом.

НАТО