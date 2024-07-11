В НАТО пообещали Украине «необратимый путь» к вступлению в альянс

Страны НАТО подтвердили, что готовы пригласить Украину в альянс, когда будут выполнены необходимые условия и при одобрении от всех членов блока. Они отметили, что она достигла прогресса в реформах по сравнению с прошлогодним саммитом блока, прошедшим в Вильнюсе.