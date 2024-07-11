НАТО: углубление сотрудничества России и Белоруссии несет негативные последствия

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО утверждает, что углубление политического и военного сотрудничества Беларуси и России якобы несет негативные последствия для региональной стабильности и обороны альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию по итогам саммита НАТО.