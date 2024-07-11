«Углубление политической и военной интеграции Беларуси и России, в том числе развертывание передового российского военного потенциала и личного состава, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны НАТО», — говорится в документе.
НАТО: углубление сотрудничества России и Белоруссии несет негативные последствия
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО утверждает, что углубление политического и военного сотрудничества Беларуси и России якобы несет негативные последствия для региональной стабильности и обороны альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию по итогам саммита НАТО.