Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО: углубление сотрудничества России и Белоруссии несет негативные последствия

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО утверждает, что углубление политического и военного сотрудничества Беларуси и России якобы несет негативные последствия для региональной стабильности и обороны альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию по итогам саммита НАТО.

«Углубление политической и военной интеграции Беларуси и России, в том числе развертывание передового российского военного потенциала и личного состава, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны НАТО», — говорится в документе.

НАТО