Болтон связал начало конфликта на Украине с ошибкой Запада при Буше

«Я думаю, что самое главное — помнить об исторической ошибке, допущенной, когда Джордж Буш-младший предложил ускорить вступление Украины и Грузии в НАТО в 2008 году, а ключевые союзники, такие как Германия и Франция, выступили против этого. Я думаю, если бы Украину приняли в НАТО, мы бы не пережили вторжение 2014 года. Мы бы не увидели вторжения 2022 года», — сказал он.