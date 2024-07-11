Хабаровский край выстраивает торговые связи с Индией

В Москве приняли программу российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке России на 2024−2029 годы. Документ подписали глава минвостокразвития России Алексей Чекунков и министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанк, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»..
Основные цели реализации программ — увеличение совместных инвестиционных проектов, поиск новых отраслей перспективного взаимодействия, а также увеличение товарооборота между регионами Дальнего Востока и Индией.
В планах — наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции, товаров и продовольствия из дальневосточных регионов в Индию, а также увеличить поставки продукции глубокой переработки.
— Прочные связи между нашими странами были выстроены еще в советский период и сегодня выходят на новый качественный уровень. Товарооборот растет высокими темпами, при этом существует огромный потенциал для дальнейшего расширения взаимной кооперации в различных направлениях и прежде всего на Дальнем Востоке. Интеграция с рынками Индии открывает новые горизонты для экономического сотрудничества. Уверен, что наше партнерство будет способствовать процветанию обеих стран, — отметил Алексей Чекунков.
Также стороны намерены развивать сотрудничество в фармацевтике, рыбоводстве, судостроении, логистике и лесопереработке. А реализация Восточного морского коридора позволит укрепить морское сообщение портов Хабаровского края и Приморья с восточными портами Республики Индия.