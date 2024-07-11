Хабаровский край выстраивает торговые связи с Индией

— Прочные связи между нашими странами были выстроены еще в советский период и сегодня выходят на новый качественный уровень. Товарооборот растет высокими темпами, при этом существует огромный потенциал для дальнейшего расширения взаимной кооперации в различных направлениях и прежде всего на Дальнем Востоке. Интеграция с рынками Индии открывает новые горизонты для экономического сотрудничества. Уверен, что наше партнерство будет способствовать процветанию обеих стран, — отметил Алексей Чекунков.