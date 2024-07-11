AP: Выступление Байдена на дебатах привело к хаосу и расколу в Белом доме

Напомним, дебаты с Трампом прошли в ночь на 28 июня. На них Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия уйти со сцены ему помогла супруга. Позже сам Байден признал фиаско. «Я облажался, совершил ошибку», — оправдывался Байден в одном из интервью, при этом он подчеркнул, что все равно намерен одолеть Трампа на предстоящих президентских выборах.