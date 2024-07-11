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AP: Выступление Байдена на дебатах привело к хаосу и расколу в Белом доме

Источник: Российская газета

Неудачное выступление президента США Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом вызвало переполох в Белом доме. Об этом пишет Associated Press.

«Внутренняя драма, давление и хаос, возникшие после провального выступления Джо Байдена на дебатах, провоцируют трещины в Белом доме, который до сих пор отличался дисциплиной и лояльностью», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что администрация Байдена всегда была сдержанной и уравновешенной. Помощники обычно скрывали от общественности любую критику в адрес своего босса или своей работы.

Однако провал на дебатах привел к публичным обвинениям, утечкам информации о частных телефонных разговорах между президентом и демократами, а также к вопросам о присутствии Хантера Байдена в Белом доме.

Кроме того, сотрудники администрации начали анонимно высказать свои опасения по поводу способности Джо Байдена выполнять свою работу.

«Не говоря уже о драме, разыгрывающейся на Капитолийском холме, где несколько демократов из Палаты представителей публично призвали Байдена уйти в отставку, а другие за закрытыми дверями думают по поводу того, стоит ли публично выступать против президента», — пишет автор статьи.

Напомним, дебаты с Трампом прошли в ночь на 28 июня. На них Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия уйти со сцены ему помогла супруга. Позже сам Байден признал фиаско. «Я облажался, совершил ошибку», — оправдывался Байден в одном из интервью, при этом он подчеркнул, что все равно намерен одолеть Трампа на предстоящих президентских выборах.