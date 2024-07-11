В НАТО заявили о росте потенциала ПРО благодаря базе Aegis Ashore в Польше

Идею создания общеевропейской ПВО впервые представил Шольц в августе 2022 года. В октябре того же года 14 стран НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны — инициативы European Sky Shield («Небесный щит Европы»). 11 октября 2023 года министры обороны 10 стран НАТО подписали меморандум о взаимопонимании по ее дальнейшему развитию. Суммарно на текущий момент к этой программе присоединилась 21 страна.