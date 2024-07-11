Bloomberg: Украина намерена провести второй саммит мира с РФ до выборов в США

Первый мирный саммит, на которой не пригласили Россию, прошел с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. По итогам встречи было опубликовано коммюнике, подписанное 80 странами и 4 организациями. В нем проговаривались три пункта мирной формулы президента Украины Владимира Зеленского. Документ призывает к обмену всех военнопленных обеих сторон, возвращению украинских детей из России на родину, безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и к ядерной безопасности.