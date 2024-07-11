Bloomberg: Украина намерена провести второй саммит мира с РФ до выборов в США

Неназванные чиновники из западных стран отметили, что подобное мероприятие должно быть организовано с очень «ясной целью и ожиданиями». При этом несколько американских официальных лиц усомнились в возможности организовать саммит с участием России и Украины.
Необходимость провести саммит до президентских выборов в США обусловлена возможной победой Дональда Трампа, отмечает Bloomberg. Экс-президент США обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы на выборах. Как писали СМИ, он планировал пригрозить Киеву приостановить военную помощь, если власти откажутся от переговоров с Россией.
Первый мирный саммит, на которой не пригласили Россию, прошел с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. По итогам встречи было опубликовано коммюнике, подписанное 80 странами и 4 организациями. В нем проговаривались три пункта мирной формулы президента Украины Владимира Зеленского. Документ призывает к обмену всех военнопленных обеих сторон, возвращению украинских детей из России на родину, безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и к ядерной безопасности.
Украина не пойдет на территориальные или иные компромиссы при решении конфликта с Россией, однако представит РФ план его урегулирования по итогу конференции в Швейцарии, говорил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он допустил, что переговоры по предложенному плану могут пройти в рамках второго подобного саммита, но с участием России. Следующая конференция может пройти в Саудовской Аравии.