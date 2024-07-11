Польша заявила о «творческих идеях» о сокращении председательства Венгрии

С 1 июля начался полугодовой период председательства Будапешта, и за неделю венгерский премьер-министр Виктор Орбан совершил три поездки в рамках своей «миротворческой миссии» по Украине — в Киев, Москву и Пекин. Это вызвало недовольство в ЕС, в частности потому, что Орбан использовал в сообщениях о визитах логотип председательства, создавая двусмысленность в том, от лица Венгрии или союза он выступает. Сикорский сказал, что у Орбана нет мандата представлять ЕС в Москве или Пекине.