В Хабаровском крае могут появиться новые округа вместо районов

— Одноуровневая власть в районе способствует ее близости к населению. Сейчас, когда человек обращается с проблемой в отдел, то его не отправляют в район. Люди работают в структуре округа, следовательно, на месте решают все вопросы, с которыми непосредственно обращаются жители, — поделилась опытом председатель собрания депутатов Охотского округа Наталья Фомина.