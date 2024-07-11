В Хабаровском крае могут появиться новые округа вместо районов

Вслед за преобразованием Охотского и Бикинского районов в округа в Хабаровском крае могут появиться новые административные единицы. Основная цель подобных преобразований — повышение эффективности управления территориями и равномерное распределение бюджетных средств. Такие перспективы обсудили на заседании краевой Законодательной думы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
К плюсам создания муниципальных округов можно отнести централизованное решение вопросов местного значения; объединение финансовых ресурсов; сокращение дублирующих функций и расходов на проведение выборов и содержание администраций. Также стоит учитывать участие в программах, где выделение средств, например, на благоустройство, связано с численностью населения, а в регионе, особенно в северной его части, достаточное количество очень маленьких поселков.
— Одноуровневая власть в районе способствует ее близости к населению. Сейчас, когда человек обращается с проблемой в отдел, то его не отправляют в район. Люди работают в структуре округа, следовательно, на месте решают все вопросы, с которыми непосредственно обращаются жители, — поделилась опытом председатель собрания депутатов Охотского округа Наталья Фомина.
По итогам мероприятия члены совета председателей представительных органов муниципальных образований рекомендовали проводить информационную работу по переходу на окружную систему. Дело в том, что преобразование районов в округа должны одобрить в том числе и жители, которым нужно донести преимущества такого трансформирования. В связи с чем также принято решение организовать телефонную горячую линию для работы с населением.