Бывшего мэра Миасса официально назначили главой правительства ЛНР

Напомним, что Егор Ковальчук в разное время работал на разных должностях в челябинских мэрии и правительстве, региональных структурах Ханты-Мансийского автономного округа, в частности до весны прошлого года он работал вице-губернатором Челябинской области, после встал во главе одного из самых стратегических южноуральских городов — города Миасс.