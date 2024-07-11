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Бывшего мэра Миасса официально назначили главой правительства ЛНР

Кандидатура Егора Ковальчука, который последний год возглавлял администрацию города Миасс Челябинской области была одобрена депутатами Народного Совета Луганской народной республики.

Об утверждении Ковальчука на должности луганского премьер-министра в своем телеграм-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. В своем сообщении он назвал южноуральца грамотным управленцем и крепким хозяйственником.

Напомним, что Егор Ковальчук в разное время работал на разных должностях в челябинских мэрии и правительстве, региональных структурах Ханты-Мансийского автономного округа, в частности до весны прошлого года он работал вице-губернатором Челябинской области, после встал во главе одного из самых стратегических южноуральских городов — города Миасс.