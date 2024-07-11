Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине, заявили в МИД

«Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов “реабилитироваться” за провальный “саммит мира” в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие», — сказал он, добавив, что «думают даже пригласить Россию».
«Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно», — добавил высокопоставленный дипломат.
Он указал, что в России слышат «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной “формулы Зеленского”, а также видят “сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса”. “Налицо очередное проявление мошенничества”, — отметил Галузин.
«Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных “саммитах” участвовать не собираемся», — заключил замглавы российского МИД.
Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии