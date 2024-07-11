В Перми назначили нового главу администрации Мотовилихинского района

Глава администрации Мотовилихинского района назначен в Перми, сообщает «Ъ-Прикамье».
Им стал замруководителя Пермского округа Андрей Чернятьев. Он приступит к своим обязанностям с 16 июля, рассказали знакомые с ситуацией источники.
С экс-главой Мотовилихи Игорем Сальниковым в пермской мэрии решили договор не продлять.
Андрей Чернятьев долгое время работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Пермскому краю. Имеет звание подполковника.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что экс-глава Ленинского района Перми Александр Русанов возглавил Соликамск.