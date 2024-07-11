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В Перми назначили нового главу администрации Мотовилихинского района

Он приступит к своим обязанностям с 16 июля.

Источник: Аргументы и факты

Глава администрации Мотовилихинского района назначен в Перми, сообщает «Ъ-Прикамье».

Им стал замруководителя Пермского округа Андрей Чернятьев. Он приступит к своим обязанностям с 16 июля, рассказали знакомые с ситуацией источники.

С экс-главой Мотовилихи Игорем Сальниковым в пермской мэрии решили договор не продлять.

Андрей Чернятьев долгое время работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Пермскому краю. Имеет звание подполковника.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что экс-глава Ленинского района Перми Александр Русанов возглавил Соликамск.