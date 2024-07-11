Антонов: Планы США разместить ракеты в ФРГ угрожают международной безопасности

Планы США разместить на территории Германии средства поражения дальнего радиуса действия несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Напомним, накануне стало известно, что США приступят к размещению дальнобойного и гиперзвукового оружия в Германии с 2026 года. Речь идет о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых Tomahawk и неких «экспериментальных гиперзвуковых вооружениях», которые пока находятся в стадии разработки.
По сути, отметил Антонов, речь идет о планах по развертыванию в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это — серьезная ошибка Вашингтона.
По словам Антонова, американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений. «Забывают, что завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации на фоне опасного обострения напряженности по линии Россия-НАТО», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Посол напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже неоднократно подчеркивал востребованность активных усилий по сокращению дефицита доверия, укреплению глобальной и региональной безопасности, снижению рисков от недопониманий и разногласий в области ракетного оружия.
Решение по развертыванию средств поражения дальнего радиуса действия в Германии бьет наотмашь по российской приверженности мораторию на размещение наземных РСМД, отметил Антонов, добавив, что Вашингтон в очередной раз продемонстрировал алчное стремление к достижению собственного военного превосходства.
Российская толерантность к провокациям против безопасности нашей страны небезгранична, подчеркнул посол РФ.
«Неужели в Германии не понимают, что появление американского ракетного ударного потенциала на немецкой территории приведет к тому, что эти объекты будут в створе российских прицелов. Это — не бряцание оружием, а простая логика нормального человека», — заключил он.