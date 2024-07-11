Заксобрание Красноярского края подписало соглашение с Херсонской областной Думой

Участие также приняли вице-спикер Дмитрий Свиридов, депутаты краевого парламента Галина Ампилогова, Валерий Вэнго, Юрий Захаринский, Алексей Кулеш, Александр Новиков, Вера Оськина, Елена Пензина, Владимир Чащин.
Федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области в состав РФ и об образовании нового субъекта подписан Президентом России в октябре 2022 года. В сентябре прошлого года состоялись первые выборы в Херсонскую областную Думу, в ее составе работает 36 депутатов.
Евгения Рубин: «Мы наконец-то вернулись домой и хотим войти полностью в правовое поле Российской Федерации. Дума собрана в Херсонской области в первый раз, и без помощи наших регионов просто не обойтись. Красноярский край выбран потому, что здесь большой и разнообразный состав депутатов, во-вторых, у нас большое количество ребят из края участвуют в СВО, и мы много наслышаны о крае».
В рамках соглашения предполагаются консультации, обмен опытом и практиками в области законотворческой деятельности и правоприменения. Первые предложения прозвучали уже на подписании. Так, Елена Пензина рассказала, что держит связь с бойцами и волонтерами, ей поступают письма от ребят с СВО, которые сейчас действуют на херсонском направлении, и можно организовать сотрудничество для сбора и отправки грузов для них.
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко сказал: «Парламентские органы и законодательная система новых регионов России только формируется, впереди у наших коллег-депутатов очень много работы. Надеюсь, что опыт Красноярского края будет им полезен в выстраивании сбалансированной, качественной нормативно-правовой базы Херсонской области. С другой стороны, мы понимаем, что тот заряд патриотизма, политической энергии, который сегодня демонстрируют коллеги, это то, чему нам стоит у них поучиться. Абсолютно осознанный и не самый простой политический выбор, который привел жителей новых регионов в состав России, а депутатов — в состав представительных органов, потребовал от них поистине гражданского мужества. Когда мы говорим, что сегодня патриотизм является той скрепляющей силой, которая объединяет всю страну, пример новых регионов является для нас одним из ключевых».
Спикер отметил, что будет детально рассмотрен опыт работы в крае с общественными и некоммерческими организациями, молодежная политика, система местного самоуправления.