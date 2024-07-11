Заксобрание Красноярского края подписало соглашение с Херсонской областной Думой

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко сказал: «Парламентские органы и законодательная система новых регионов России только формируется, впереди у наших коллег-депутатов очень много работы. Надеюсь, что опыт Красноярского края будет им полезен в выстраивании сбалансированной, качественной нормативно-правовой базы Херсонской области. С другой стороны, мы понимаем, что тот заряд патриотизма, политической энергии, который сегодня демонстрируют коллеги, это то, чему нам стоит у них поучиться. Абсолютно осознанный и не самый простой политический выбор, который привел жителей новых регионов в состав России, а депутатов — в состав представительных органов, потребовал от них поистине гражданского мужества. Когда мы говорим, что сегодня патриотизм является той скрепляющей силой, которая объединяет всю страну, пример новых регионов является для нас одним из ключевых».