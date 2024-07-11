Файзуллин доложил президенту о планах по восстановлению омского Усть-Ишима после паводка

В рамках мероприятия министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин озвучил данные о ходе послепаводкового восстановления регионов, озвучив соответствующую информацию и по Омской области. Собственно, глава ведомства главным образом сосредоточился на Усть-Ишимском районе, где ситуация в паводковый период 2024 года оказалась одной из наиболее тяжелых.
«Сейчас разрабатываем мастер-план по Усть-Ишиму, чтобы определить новые территории, где будем строить жильё, потому что на прежних местах строить в принципе бесполезно — будет опять подтоплено», — в частности, доложил Файзуллин.
Напомним, глава федерального Минстроя посещал Омскую область для оценки паводковой ситуации на территории Усть-Ишима в середине мая 2024 года. Стоит отметить, что в тот же период специализированная правительственная комиссия нашла основания для ввода на территории региона федерального режима ЧС, который действует по сей день. В пятницу, 21 июня 2024 года губернатор Омской области сообщил, что уровень Иртыша в границах Усть-Ишима наконец опустился ниже опасной отметки.