Иркутск посетила делегация профсоюзов Маньчжурии

В мероприятии приняли участие заместитель мэра — руководитель аппарата администрации Иркутска Елена Войцехович, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Василий Шангин, начальник отдела труда и управления охраной труда Наталья Козырева, первый заместитель председателя Федерации профсоюзов Маньчжурии Ван Шаоцзе, начальник канцелярии Федерации профсоюзов Тянь Фан.
«Наши страны были и остаются надежными стратегическими партнерами и добрыми соседями. Иркутск в силу своего геополитического расположения всегда развивал взаимоотношения с Китаем. В 2022 году подписан Протокол о намерениях установления дружественных отношений между Иркутском и Маньчжурией. Последовавшие за этим совместные мероприятия в сферах культуры, спорта, образования показали, что у нас много общего, что обеим сторонам есть чем поделиться друг с другом. Поэтому было принято решение о подписании соглашения об установлении дружественных отношений между нашими городами. Сейчас идет подготовка документа. Убеждена: когда мы официально станем городами-партнерами, взаимодействие будет еще более продуктивным», — отметила Елена Войцехович.
На встрече обсудили, как строится работа профсоюзных организаций в Китае и России. Делегация из Маньчжурии поделилась опытом создания мест отдыха для дальнобойщиков, которые возят грузы по маршруту Монголия — Россия — Китай.
«Этот проект был осуществлен благодаря профсоюзам. Теперь водители могут комфортно отдыхать во время пути. Это повышает их работоспособность и снижает напряжение», — сообщил Ван Шаоцзе.
«В областном центре действует Территориальное трехстороннее соглашение по регулированию социально трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений. Работает городская трехсторонняя комиссия, деятельность которой направлена на обеспечение соблюдения трудовых прав работников, социальную и материальную защищенность. Нас оценили на областном уровне. Мы победили в ежегодном региональном конкурсе “За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства” в 2023 году», — подчеркнула Наталья Козырева.
На мероприятии рассмотрели развитие связей между профсоюзными организациями столицы Прибайкалья и Маньчжурии, сообщает пресс-служба мэрии.
В рамках визита представители делегации посетили КДЦ «Марат» и МКУ «СШ “Лидер”.
Культурно-досуговый центр «Марат» открылся после реконструкции 30 января 2024 года. Там организованы занятия для взрослых и молодежи от 18 лет: народный хор «Сибиряне», вокально-инструментальный ансамбль, танцевальный кружок и группа сценического бального танца, кружок изобразительного искусства, народный театр «Диалог», вокальный ансамбль «Вдохновение». Кроме этого, в КДЦ организуют праздники, конкурсы, концерты, выставки, кинопоказы.
Физкультурно-оздоровительный комплекс построен и введен в эксплуатацию в марте 2019 года. На его базе ведет свою деятельность муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа “Лидер”. В нем функционирует шесть спортивных отделений: плавание, бокс, фитнес-аэробика, шахматы, шашки и пауэрлифтинг для лиц с интеллектуальными нарушениями.