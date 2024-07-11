Иркутск посетила делегация профсоюзов Маньчжурии

«Наши страны были и остаются надежными стратегическими партнерами и добрыми соседями. Иркутск в силу своего геополитического расположения всегда развивал взаимоотношения с Китаем. В 2022 году подписан Протокол о намерениях установления дружественных отношений между Иркутском и Маньчжурией. Последовавшие за этим совместные мероприятия в сферах культуры, спорта, образования показали, что у нас много общего, что обеим сторонам есть чем поделиться друг с другом. Поэтому было принято решение о подписании соглашения об установлении дружественных отношений между нашими городами. Сейчас идет подготовка документа. Убеждена: когда мы официально станем городами-партнерами, взаимодействие будет еще более продуктивным», — отметила Елена Войцехович.