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Лукашенко подтвердил готовность сотрудничать с Монголией во всех сферах взаимного интереса

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха и дружественный монгольский народ с национальным праздником — Наадамом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«Во время посещения Монголии я смог лично прочувствовать дух этого состязания, демонстрирующего единство, силу и мужество вашего народа, который трепетно чтит свои традиции и историю. Подтверждаю готовность Республики Беларусь сотрудничать с вашей страной во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Убежден, что в ближайшее время мы реализуем ряд важных двусторонних проектов, о которых мы договорились во время наших встреч в Улан-Баторе, по линии сельского хозяйства и промышленности, образования и науки, молодежных и женских организаций», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Ухнаагийн Хурэлсуху богатырского здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту, а жителям Монголии — мира и процветания.

праздники
Лукашенко Александр