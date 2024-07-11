Лукашенко подтвердил готовность сотрудничать с Монголией во всех сферах взаимного интереса

«Во время посещения Монголии я смог лично прочувствовать дух этого состязания, демонстрирующего единство, силу и мужество вашего народа, который трепетно чтит свои традиции и историю. Подтверждаю готовность Республики Беларусь сотрудничать с вашей страной во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Убежден, что в ближайшее время мы реализуем ряд важных двусторонних проектов, о которых мы договорились во время наших встреч в Улан-Баторе, по линии сельского хозяйства и промышленности, образования и науки, молодежных и женских организаций», — говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко пожелал Ухнаагийн Хурэлсуху богатырского здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту, а жителям Монголии — мира и процветания.