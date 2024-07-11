«Во время посещения Монголии я смог лично прочувствовать дух этого состязания, демонстрирующего единство, силу и мужество вашего народа, который трепетно чтит свои традиции и историю. Подтверждаю готовность Республики Беларусь сотрудничать с вашей страной во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Убежден, что в ближайшее время мы реализуем ряд важных двусторонних проектов, о которых мы договорились во время наших встреч в Улан-Баторе, по линии сельского хозяйства и промышленности, образования и науки, молодежных и женских организаций», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Ухнаагийн Хурэлсуху богатырского здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту, а жителям Монголии — мира и процветания.
Лукашенко подтвердил готовность сотрудничать с Монголией во всех сферах взаимного интереса
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха и дружественный монгольский народ с национальным праздником — Наадамом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Во время посещения Монголии я смог лично прочувствовать дух этого состязания, демонстрирующего единство, силу и мужество вашего народа, который трепетно чтит свои традиции и историю. Подтверждаю готовность Республики Беларусь сотрудничать с вашей страной во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Убежден, что в ближайшее время мы реализуем ряд важных двусторонних проектов, о которых мы договорились во время наших встреч в Улан-Баторе, по линии сельского хозяйства и промышленности, образования и науки, молодежных и женских организаций», — говорится в поздравлении.