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В Канске мэра выберут из двух кандидатов

Горсовету Канска в Красноярском крае предстоит выбрать мэра из двух кандидатов.

Источник: Reuters

В финал конкурсной процедуры вышли безработная Ольга Витман и руководитель управления образования мэрии Эдуард Боровский.

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов состоялось 10 июля. Первоначально заявления подали восемь человек, к участию в конкурсе были допущены шесть. Ольга Витман и Эдуард Боровский набрали наибольшее число баллов. Сессия горсовета, на которой будет избран мэр, назначена на 17 июля.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», конкурс был объявлен после досрочной отставки в мае мэра Андрея Береснева по собственному желанию. В феврале 2024 года он был избран на второй срок.