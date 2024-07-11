В Канске мэра выберут из двух кандидатов

В финал конкурсной процедуры вышли безработная Ольга Витман и руководитель управления образования мэрии Эдуард Боровский.
Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов состоялось 10 июля. Первоначально заявления подали восемь человек, к участию в конкурсе были допущены шесть. Ольга Витман и Эдуард Боровский набрали наибольшее число баллов. Сессия горсовета, на которой будет избран мэр, назначена на 17 июля.
Как сообщал «Ъ-Сибирь», конкурс был объявлен после досрочной отставки в мае мэра Андрея Береснева по собственному желанию. В феврале 2024 года он был избран на второй срок.