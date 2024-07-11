Администрации Владивостока предложили переехать за город

Расширение Владивостока на север и развитие юга Приморья, как агломерации, ставит закономерный вопрос о месте расположения центра управления. Российский экономист и демограф, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев убежден, что нынешний центр Владивостока для его размещения не подходит. В интервью ИА PrimaMedia эксперт предложил подумать о переезде властных кабинетов и объяснил, какая в этом может быть польза городу.
«Горожане все больше стремятся уйти за город, там же формируется крупнейший на Дальнем Востоке транспортно-логистический комплекс, открываются новые производства. И только центр принятия решений остается камнем, вросшим в то место, где остались следы первооткрывателей», — говорит Юрий Авдеев.
Экономист отмечает, что нынешний центр столицы ДФО по отношению к Владивостокской агломерации, ее жителям и транспортным потокам является, по сути, периферией, а не центром.
«Центр агломерации должен быть не в оконечности, не на краю, как сейчас, а в ее центре. И все коммуникации, все транспортные пути, вся логистика и все прочее — тоже там», — считает эксперт.
Вынос органов управления из центра города, по мнению Юрия Авдеева, простимулирует более активное появление инфраструктуры за его пределами, поскольку власти, пойдя на такой шаг уже не концептуально, а на деле, своим примером обозначат направление развития.
"Исторический центр Владивостока как визитная карточка не просто Дальнего Востока, а России, необходимо обустраивать в виде туристическо-рекреационного кластера, включая и территорию острова Русский.
Портовые мощности города, по мере становления крупных специализированных портов на противоположных берегах Амурского и Уссурийского заливов, должны уйти, а освободившиеся производственные здания могут быть превращены в круглогодичные стоянки для яхтенного флота. Это позволит решить проблемы с грузовыми перевозками по городу, и, по всей видимости, может решиться проблема с нефтебазой в районе Первой речки. Как это ни покажется странным, но она, в том числе, может стать местом туристического показа, раскрутив его историческое начало с керосиновой лавки А. Нобеля.
Но самым мощным проектом, который может стать местом притяжения туристов, должна стать рекультивация бухты Золотой Рог, с доведением его до состояния, когда в нем будет водиться трепанг и другая морская экзотика", — считает Юрий Авдеев.
Подробнее о ситуации с демографией ДФО, способах ее решения, перспективах развития Приморского края — в большом разговоре с экономистом и демографом Юрием Авдеевым.