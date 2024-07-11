Администрации Владивостока предложили переехать за город

Портовые мощности города, по мере становления крупных специализированных портов на противоположных берегах Амурского и Уссурийского заливов, должны уйти, а освободившиеся производственные здания могут быть превращены в круглогодичные стоянки для яхтенного флота. Это позволит решить проблемы с грузовыми перевозками по городу, и, по всей видимости, может решиться проблема с нефтебазой в районе Первой речки. Как это ни покажется странным, но она, в том числе, может стать местом туристического показа, раскрутив его историческое начало с керосиновой лавки А. Нобеля.