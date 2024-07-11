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Красноярский экономический форум перенесли на август

В августе планируют провести юбилейный Красноярский экономический форум.

Источник: Reuters

Красноярский экономический форум планируют провести в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

По словам губернатора, Красноярский экономический форум (КЭФ) собираются провести в августе. Ранее планировалось, что он пройдёт в июле.

Конкретную дату губернатор не назвал.

В этом году форум хотят посвятить развитию Сибири.

Напомним, что КЭФ проводят в Красноярске с 2004 года. В 2023 году КЭФ проходил с 1 по 3 марта на площадках Сибирского федерального университета.

Ранее сообщалось о том, что губернатора Красноярского края Михаила Котюкова выбрали председателем Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России.