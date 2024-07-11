Красноярский экономический форум перенесли на август

Красноярский экономический форум планируют провести в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
По словам губернатора, Красноярский экономический форум (КЭФ) собираются провести в августе. Ранее планировалось, что он пройдёт в июле.
Конкретную дату губернатор не назвал.
В этом году форум хотят посвятить развитию Сибири.
Напомним, что КЭФ проводят в Красноярске с 2004 года. В 2023 году КЭФ проходил с 1 по 3 марта на площадках Сибирского федерального университета.
Ранее сообщалось о том, что губернатора Красноярского края Михаила Котюкова выбрали председателем Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России.