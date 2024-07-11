В Башкирии приняли законы о специальных налоговых условиях для Агидели

Особые налоговые условия вводятся на 3 года. Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что преференции призваны поддержать предпринимателей и повысить экономическую активность в Агидели.
Хозяйствующие субъекты, созданные в городе не ранее 1 января 2024 года, освобождаются от уплаты налога на имущество, если они относятся к обрабатывающим производствам либо работают в аграрном секторе, строительстве, гостиничном бизнесе, занимаются транспортировкой, хранением и некоторыми другими видами деятельности.
Устанавливаются также пониженные ставки налога для новых организаций и индивидуальных предпринимателей Агидели, применяющих упрощенную систему налогообложения и занятых в экономически и социально значимых сферах, включая торговлю, общепит, образование, здравоохранение
Спикер парламента добавил, что воспользоваться мерами поддержки могут только впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели и организации (за исключением созданных путем реорганизации).
Преференции позволят привлечь в Агидель новых инвесторов, что будет способствовать развитию города и созданию новых рабочих мест.
Законы действуют до 31 декабря 2026 года.