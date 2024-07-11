СВР рассекретила донесение о поисках США альтернативы Зеленскому

«Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым. Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них», — констатирует резидент.