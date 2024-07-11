«Во французской армии обеспокоены возросшим числом французов, погибших на украинском ТВД (театре военных действий. — Ред.). Отмечается, что только в результате уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января с. г. погибли “десятки граждан Франции”, а с тех пор “такие удары стали нормой в украинском конфликте”, — говорится в шифрограмме на 35-й странице журнала.