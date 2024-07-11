Карин объяснил «красные линии»

«Общественные процессы в стране усложняются в силу объективных причин, в силу того, что расширяется общественное поле, появляются новые общественные группы, фигуры, которые привносят в сферу общественной политики новые темы, новую повестку, что приводит к некоторому усложнению общественных процессов. В связи с этим меняется в какой-то степени характер общественных дискуссий», — рассказал Ерлан Карин в эфире телеканала 24.kz.