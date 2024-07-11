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Карин объяснил «красные линии»

Государственный советник Ерлан Карин на передаче «Бетпе бет» объяснил, что означают «красные линии» в дискуссиях, о которых он сказал в своем интервью, передает Tengrinews.kz.

«Общественные процессы в стране усложняются в силу объективных причин, в силу того, что расширяется общественное поле, появляются новые общественные группы, фигуры, которые привносят в сферу общественной политики новые темы, новую повестку, что приводит к некоторому усложнению общественных процессов. В связи с этим меняется в какой-то степени характер общественных дискуссий», — рассказал Ерлан Карин в эфире телеканала 24.kz.

«В этой связи я призвал участников общественного поля, блогеров, представителей СМИ, гражданских активистов, экспертов и так далее следовать определенным нормам публичного поведения. В частности, по ряду некоторых вопросов, которые могут иметь широкий общественный резонанс, быть более сдержанными в дискуссиях, менее эмоциональными, взвешенными».

«Некоторые журналисты, эксперты, невнимательно прочитав статью, подхватили тезис, что, дескать, власть пытается ввести новые правила цензуры или ограничивать дискуссии в стране».

Ранее Ерлан Карин в интервью «Казахстанской правде» высказался о «красных линиях» общественных дискуссий в Казахстане. По его словам, «надо избегать не только каких-то, скажем, деструктивных действий, но и даже любой провокационной, конфликтной риторики». Госсоветник назвал три чувствительные для казахстанского общества темы: межэтнические отношения и языковой вопрос, религиозные отношения и вопросы внешней политики.