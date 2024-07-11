Нацфонд — детям: средства идут на жилье, образование в Казахстане и за рубежом

По состоянию на 1 июля 2024 года в рамках программы «Нацфонд — детям» АО «ЕНПФ» исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей) 12 921 заявление на общую сумму порядка 1,3 млн долларов, из которых в целях улучшения жилищных условий исполнено 6 842 заявления на сумму около 686 тыс. долларов, для оплаты образования — 6 079 заявлений на сумму около 610 тыс. долларов, сообщает пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда.
В информации подчеркивается, что получатель целевых накоплений вправе использовать как всю полагающуюся ему сумму, так и ее часть, остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете (ЦНС).
Средства на ЦНС предназначены для использования в целях улучшения жилищных условий и оплаты образования через уполномоченных операторов, заключивших соответствующие соглашения с ЕНПФ, и хранятся в долларах США. После достижения совершеннолетия получатели целевых накоплений могут их использовать на указанные цели.
Уполномоченными операторами по использованию целевых накоплений на жилье являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк “Отбасы банк”, на образование — АО “Жилищный строительный сберегательный банк “Отбасы банк” и АО “Народный банк Казахстана”.
Улучшение жилья
Активнее всех использовали средства для улучшения жилищных условий жители города Шымкента (исполнено 1034 заявления на сумму более 103,8 тыс. долларов), на втором месте — жители Кызылординской области (исполнено 832 заявления на сумму более 83,6 тыс. долларов), на третьем месте — жители Восточно-Казахстанской области (исполнено 466 заявлений на сумму более 46,8 тыс. долларов).
Оплата образования
В целях оплаты образования исполнено самое большое количество заявлений от жителей города Шымкента (958 заявлений на сумму около 96,2 тыс. долларов), на втором месте — от жителей области Жетісу (исполнено 621 заявление на сумму около 62,2 тыс. долларов), на третьем месте — от жителей Жамбылской области (исполнено 603 заявления на сумму порядка 60,4 тыс. долларов).
При этом самыми популярными субцелями по данному направлению стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 4 986 заявлений на сумму более 500,1 тыс. долларов), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 805 заявлений на сумму около 80,8 тыс. долларов), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 208 заявлений на сумму более 20,8 тыс. долларов).
«Ежегодно сумма будет приумножаться за счет роста Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Кроме того, начисленные средства продолжат инвестироваться в составе активов Нацфонда и приносить детям — участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет».
Напомним, что общее количество участников программы на 1 января 2024 года — 6 919 131 ребенок (дети — рожденные с
Информацию о включении ребенка в список участников целевых требований родители или другие законные представители несовершеннолетнего лица могут проверить на сайте kids.enpf.kz по ИИН ребенка, где можно ознакомиться с условиями программы, получить инструкции, ответы на интересующие вопросы. Подробная инструкция о том, как это сделать, размещена на YouTube-канале БЖЗҚЕНПФ.
Также данные о начислениях каждому ребенку родители могут проверить в личном кабинете на портале egov.kz.
Казахстанцы, которым в 2024 исполняется 18 лет, могут самостоятельно проверить поступление средств на ЦНС посредством личного кабинета на интернет-ресурсе ЕНПФ и (или) веб-портале «электронного правительства».
Статистические отчеты по начислениям в разрезе возрастов, регионов республики размещаются на сайте enpf.kz. С подробной информацией о выплатах целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования в разрезе уполномоченных операторов и регионов можно ознакомиться на сайте enpf.kz.