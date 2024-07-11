Нацфонд — детям: средства идут на жилье, образование в Казахстане и за рубежом

При этом самыми популярными субцелями по данному направлению стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 4 986 заявлений на сумму более 500,1 тыс. долларов), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 805 заявлений на сумму около 80,8 тыс. долларов), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 208 заявлений на сумму более 20,8 тыс. долларов).