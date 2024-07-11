Bloomberg: Орбан встретится с Трампом после саммита НАТО в США

В начале июля Виктор Орбан встретился с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. 8 июля он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в тот же день он вылетел в США на саммит НАТО. В письме лидерам Евросоюза, как писала газета El Pais, премьер Венгрии предположил, что переговоры России и Украины начнутся до конца года.