Bloomberg: Орбан встретится с Трампом после саммита НАТО в США

Встреча, по информации Bloomberg, должна пройти 11 июля в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Агентство также пишет, что Виктор Орбан уже виделся с господином Трампом в его резиденции в марте. Тогда экс-президент США провел ему экскурсию по поместью и познакомил со своей женой Меланией Трамп.
Собеседник Bloomberg сказал, что вероятная встреча Виктора Орбана и Дональда Трампа будет скорее неформальной. Источник также отмечает, что господин Трамп не просил господина Орбана заложить основу для какого-либо мирного соглашения между Россией и Украиной.
В начале июля Виктор Орбан встретился с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. 8 июля он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в тот же день он вылетел в США на саммит НАТО. В письме лидерам Евросоюза, как писала газета El Pais, премьер Венгрии предположил, что переговоры России и Украины начнутся до конца года.