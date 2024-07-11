Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Орбан встретится с Трампом после саммита НАТО в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита НАТО в Вашингтоне отправится во Флориду, где встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что этот визит может усилить опасения по поводу того, что господин Орбан выступает в качестве посредника между президентом России Владимиром Путиным и господином Трампом.

Источник: AP 2023

Встреча, по информации Bloomberg, должна пройти 11 июля в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Агентство также пишет, что Виктор Орбан уже виделся с господином Трампом в его резиденции в марте. Тогда экс-президент США провел ему экскурсию по поместью и познакомил со своей женой Меланией Трамп.

Собеседник Bloomberg сказал, что вероятная встреча Виктора Орбана и Дональда Трампа будет скорее неформальной. Источник также отмечает, что господин Трамп не просил господина Орбана заложить основу для какого-либо мирного соглашения между Россией и Украиной.

В начале июля Виктор Орбан встретился с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. 8 июля он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в тот же день он вылетел в США на саммит НАТО. В письме лидерам Евросоюза, как писала газета El Pais, премьер Венгрии предположил, что переговоры России и Украины начнутся до конца года.

Трамп Дональд
переговоры