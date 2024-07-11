Может ли у Беларуси, России или в ШОС появиться единая валюта? В чем минусы и плюсы

История знает примеры, и один из них, самый яркий, реализуется в наше время. Речь, конечно, идет об объединенной валюте Европы. Напомним, что в повседневное обращение евро был введен с 1 января 2002 года, и первоначально новая валюта ходила в 11 странах. Сейчас она официальная денежная единица 20 стран. Еще несколько стран Европы, не входящих в Евросоюз (например, Монако, Андорра
Отметим, что и до 2002 года в Евросоюзе использовалась общая валюта. Тот же евро обращался в безналичной форме с 1 января 2002 года, а до его введения внутри Евросоюза в безналичной форме использовалась валюта ЭКЮ.
За прошедшие 20 с небольшим лет можно попробовать оценить — что дало европейским странам и всему финансовому миру введение евро? Как это отразилось на рядовых гражданах и возможен ли подобный эффект в Беларуси?
Как и в любой ситуации — введение объединенной валюты имеет свои плюсы и минусы. Последних меньше, поэтому начнем с них.
Первоначально там должны были ввести евро в 2007 году, но из-за несоответствия уровня инфляции требованиям Маастрихтского соглашения присоединились к западным соседям только с 1 января 2015 года. На тот момент на литовском потребительском рынке сложился определенный уровень цен, который после введения евро достаточно быстро подтянулся до среднеевропейского. А уровень заработной платы и соотношение доходов и расходов существенно отличаются от уровня стран Старой Европы. Возможно, именно по этой причине Вышеградская группа в составе Польши, Чехии и Венгрии не торопится менять национальные валюты на евро. Но плюсов от введения евро гораздо больше, и они существеннее.
При свободном обращении капитала, товаров и перемещения граждан внутри Евросоюза отпадает необходимость валютного обмена. Вероятно, кому-то из наших читателей приходилось путешествовать по Европе до 2002 года, и он помнит, сколько неудобств (и нередко финансовых проблем) доставлял обмен немецких марок на французские франки, или голландские гульдены, или испанские песеты и тому подобное. С введением евро эта проблема обнулилась.
Далее общий финансовый рынок существенно упростил процедуру финансовых транзакций. Оставим этот факт без комментариев.
Возможно ли такое при введении общей валюты в рамках политического и экономического союза Беларуси с Российской Федерацией и / или, как вариант, в иных межгосударственных объединениях?
До сих пор однозначного ответа на этот вопрос нет. Но текущая ситуация подсказывает, что в современных условиях такое возможно. Впрочем, речь идет не о полноценной замене денег в наших кошельках и на счетах на какую-либо условную валюту, а о введении единой расчетной единицы для совершения трансграничных платежей.
Напомним, что предтечей евро была объединенная валюта ЭКЮ, которая обращалась в Евросоюзе почти двадцать лет в тех же странах, которые позже стали ядром зоны евро. Так почему бы и не перейти во взаиморасчетах между Беларусью и дружественными странами на аналогичную форму? Тем более что современные цифровые технологии, основанные на блокчейне (не путаем с биткоинами), позволят сделать это достаточно быстро и с максимальной защитой от внешних влияний? Возможно, именно такие предложения обсуждались на саммите ШОС в том числе.
Что это может дать рядовым потребителям финансового рынка? Совершенно очевидно — только плюсы. При сохранении отечественных валют и цифровой конвертации на основе определенной платформы расчеты упростятся до минимума. Снизятся транзакционные издержки в виде комиссий и прочего, а бизнес получит простую и надежную систему расчетов.
Судя по тому, что обсуждение этой проблемы идет на самом высоком уровне, будет не удивительно, если в ближайшем будущем мы будем пользоваться банковским картами, номинированными в объединенной валюте, с сохранением белорусского рубля.