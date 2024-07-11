Может ли у Беларуси, России или в ШОС появиться единая валюта? В чем минусы и плюсы

Напомним, что предтечей евро была объединенная валюта ЭКЮ, которая обращалась в Евросоюзе почти двадцать лет в тех же странах, которые позже стали ядром зоны евро. Так почему бы и не перейти во взаиморасчетах между Беларусью и дружественными странами на аналогичную форму? Тем более что современные цифровые технологии, основанные на блокчейне (не путаем с биткоинами), позволят сделать это достаточно быстро и с максимальной защитой от внешних влияний? Возможно, именно такие предложения обсуждались на саммите ШОС в том числе.