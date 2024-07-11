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Узбекистан и Россия договорились создать новые совместные промышленные парки

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На полях проходящей в Екатеринбурге промышленной выставки Иннопром-2024 прошла встреча министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В ходе переговоров сторонами были обсуждены такие вопросы, как создание совместной инвестиционной платформы, дальнейшее сотрудничество в области розничной торговли и создание совместных индустриальных парков на территории Узбекистана.

На сегодняшний день в Узбекистане действует два совместных промышленных парка — в Ташкентской и Джизакской областях. В 2024 году ожидается запуск двух индустриальных зон в Навоийской и Бухарской областях, туда привлекаются специалисты и ведется подготовка к строительству инфраструктуры.

экономика