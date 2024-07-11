Узбекистан и Россия договорились создать новые совместные промышленные парки

На сегодняшний день в Узбекистане действует два совместных промышленных парка — в Ташкентской и Джизакской областях. В 2024 году ожидается запуск двух индустриальных зон в Навоийской и Бухарской областях, туда привлекаются специалисты и ведется подготовка к строительству инфраструктуры.