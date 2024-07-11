Военная операция на Украине, день 869-й

Он заявил, что на Западе попытаются реабилитироваться за «провальную» конференцию в Швейцарии и, возможно, пригласить на новую встречу Россию. Но с содержанием предстоящего мероприятия уже «все предельно ясно», это будет снова продвижение «формулы Зеленского».