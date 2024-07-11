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Выборы нового главы Костинского МО пройдут 8 сентября

Иркутская область, НИА-Байкал — Дума Костинского муниципального образования Нижнеудинского района приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета с 8 июля.

Источник: Пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Дума Костинского муниципального образования Нижнеудинского района приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета с 8 июля.

Глава муниципалитета Игорь Гнацюк написал заявление о сложении полномочий. Таким образом, выборы нового руководителя Костинского муниципального образования должны пройти в единый день голосования 8 сентября. Они будут проводиться по сокращенным на одну треть срокам избирательных действий, сообщает пресс-служба облизбиркома. Всего в Иркутской области в единый день голосования 8 сентября пройдет 91 муниципальная кампания.