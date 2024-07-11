Выборы нового главы Костинского МО пройдут 8 сентября

Глава муниципалитета Игорь Гнацюк написал заявление о сложении полномочий. Таким образом, выборы нового руководителя Костинского муниципального образования должны пройти в единый день голосования 8 сентября. Они будут проводиться по сокращенным на одну треть срокам избирательных действий, сообщает пресс-служба облизбиркома. Всего в Иркутской области в единый день голосования 8 сентября пройдет 91 муниципальная кампания.