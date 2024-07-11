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Bloomberg: чиновники в США расстроились из-за объятий Моди и Путина

Официальный визит Моди в Россию состоялся 8—9 июля, это была его первая поездка в РФ за последние пять лет.

Источник: Пресс-служба Президента России


«Объятия Моди с Путиным накануне ключевого саммита НАТО расстроили американских чиновников, которые сделали более тесные связи с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, американские официальные лица выразили уверенность, что отношения между США и Индией смогут преодолеть «этот эпизод» благодаря продолжению откровенных диалогов, хотя и отметили, что визит Моди в Россию стал сложным и неудобным моментом для команды Байдена.



Ранее политолог Владимир Карасев заявил, что поездка премьер-министра Индии Нарендры Моди в РФ стала очередным шагом к установлению многополярного мира, что вывело из себя Соединенные Штаты и их союзников.

Путин Владимир