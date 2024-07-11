Bloomberg: чиновники в США расстроились из-за объятий Моди и Путина

Как сообщает агентство, американские официальные лица выразили уверенность, что отношения между США и Индией смогут преодолеть «этот эпизод» благодаря продолжению откровенных диалогов, хотя и отметили, что визит Моди в Россию стал сложным и неудобным моментом для команды Байдена.