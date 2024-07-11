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В Башкирии на реабилитацию инвалидов выделят 90 млн рублей

Инвалидам старше 18 лет в Башкирии предоставляют сертификаты на реабилитацию номиналом 52,5 тыс. руб. каждый.

Всего из бюджета республики на эти цели выделят 90 млн руб., сообщила пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Сертификаты получат инвалиды трудоспособного возраста второй и третьей группы, «имеющие хороший реабилитационной потенциал», а также участники специальной военной операции, подчеркнула глава минтруда республики Ленара Иванова. Эта мера поддержки в республике внедрена «для решения остающейся острой проблемы социальной, медицинской и профессиональной реабилитации взрослых инвалидов», отмечается в сообщении.

Заявку на получение сертификата необходимо подать до 30 августа в Республиканский центр социального обслуживания. Получить услуги реабилитации по сертификатам можно будет в негосударственных (немуниципальных) организациях и у индивидуальных предпринимателей, которым предоставляются государственные субсидии. В Башкирии такие услуги оказывают 14 компаний, в том числе 13 — в Уфе и одна — в Стерлитамаке. Сертификат действует два месяца с момента получения.