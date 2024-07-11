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Силовые ведомства в Молдове смогут приостанавливать доступ к веб-контенту

Комиссия по нацбезопасности просит парламент одобрить поправки в Закон об электронных коммуникациях.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Полномочия по приостановке доступа к веб-контенту преступного характера могут получить Министерство внутренних дел (МВД) и Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы, соответствующий законопроект рассмотрела Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Документ был разработан МВД для внесения изменений в Закон об электронных коммуникациях. Авторы предлагают наделить МВД и СИБ возможностью отдавать распоряжения о приостановлении доступа к веб-контенту преступного характера.

«Приостановление доступа к веб-странице, содержащей информацию, предназначенную и использованную для подготовки или совершения преступлений, может быть назначено на срок 30 дней с возможностью продления, но не более чем на 90 дней», — отмечается в распространенном пресс-релизе.

Кроме того, правовая база была дополнена критериями, касающимися приостановки доступа к веб-странице или удаления веб-контента из источника.

Законопроект также содержит положение о наделении МВД полномочиями предписывать консервацию компьютерных данных до начала уголовного расследования.

Документ предстоит рассмотреть депутатам на пленарном заседании парламента.

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