В Омской области утвердили новое основание для лишения полномочий депутата

Как ранее сообщал «СуперОмск», областной закон дополнили новым основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.
«Федеральным законом от 15 мая 2024 года Nº 99-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” вносятся изменения в Федеральный закон Nº 414-ФЗ, в соответствии с которыми новым основанием для досрочного прекращения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации является приобретение им статуса иностранного агента», — заявляется в пояснительной записке к данному законопроекту (копия есть в распоряжении «СуперОмска». — Прим. ред.).
Также в пояснительной записке отмечается, что предварительное рассмотрение и подготовка вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата для рассмотрения Законодательным собранием Омской области будет осуществляться комиссией мандатной и по депутатской этике.