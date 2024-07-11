В Омской области утвердили новое основание для лишения полномочий депутата

«Федеральным законом от 15 мая 2024 года Nº 99-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” вносятся изменения в Федеральный закон Nº 414-ФЗ, в соответствии с которыми новым основанием для досрочного прекращения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации является приобретение им статуса иностранного агента», — заявляется в пояснительной записке к данному законопроекту (копия есть в распоряжении «СуперОмска». — Прим. ред.).