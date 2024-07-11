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В Омской области утвердили новое основание для лишения полномочий депутата

В четверг, 11 июля 2024 года, состоялось пленарное заседание регионального парламента. Депутатами принят проект закона о внесении изменений в четвертую статью Закона Омской области «О статусе депутата Законодательного собрания Омской области».

Источник: Reuters

Как ранее сообщал «СуперОмск», областной закон дополнили новым основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

«Федеральным законом от 15 мая 2024 года Nº 99-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” вносятся изменения в Федеральный закон Nº 414-ФЗ, в соответствии с которыми новым основанием для досрочного прекращения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации является приобретение им статуса иностранного агента», — заявляется в пояснительной записке к данному законопроекту (копия есть в распоряжении «СуперОмска». — Прим. ред.).

Также в пояснительной записке отмечается, что предварительное рассмотрение и подготовка вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата для рассмотрения Законодательным собранием Омской области будет осуществляться комиссией мандатной и по депутатской этике.