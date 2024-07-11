Узбекистан может открыть в Башкирии агрологистический центр

Как сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, рассматривается возможность строительства логистического центра для товаров из Узбекистана на территории республики, а также планируется создание двух совместных технопарков в Башкирии и Узбекистане. По результатам визита официальной делегации Башкирии в Узбекистан подписана дорожная карта по расширению сотрудничества между Башкирией и Республикой Каракалпакстан. Документ включает в себя 9 направлений и 24 мероприятия в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, социальной и молодежной политики, а также другие важные направления сотрудничества. Ранее об этом рассказывал «Башинформ».