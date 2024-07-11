Узбекистан может открыть в Башкирии агрологистический центр

Об этом сообщили на первом заседании рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами, которое состоялось в Москве. Основная задача — увеличить объем товарооборота между странами до 30 млрд долларов к 2030 году, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Достижению этой цели будут способствовать создание новых предприятий (на сегодняшний день в Узбекистане работают более 3 тыс. предприятий с российским участием), расширение поставок продовольственных товаров, развитие сети агрологистических комплексов на территории Узбекистана и России. По словам заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача, узбекистанская сторона планирует открыть логистические центры в России.
«Благодаря реализации этих планов нарастим российские поставки в Узбекистан мяса, рыбы, масел, зерна, сахара и кондитерских изделий. В свою очередь будем закупать овощи, фрукты, орехи, кофе, чай».
Как сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, рассматривается возможность строительства логистического центра для товаров из Узбекистана на территории республики, а также планируется создание двух совместных технопарков в Башкирии и Узбекистане. По результатам визита официальной делегации Башкирии в Узбекистан подписана дорожная карта по расширению сотрудничества между Башкирией и Республикой Каракалпакстан. Документ включает в себя 9 направлений и 24 мероприятия в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, социальной и молодежной политики, а также другие важные направления сотрудничества. Ранее об этом рассказывал «Башинформ».
Кроме того, за последние два месяца Башкирию посетили порядка 10 узбекских делегаций из пяти регионов: Бухарской, Ташкентской, Ферганской, Наманганской областей и Республики Каракалпакстан. На этой неделе ожидается визит делегации Каракалпакстана в Башкирию, в ее составе будут компании из сфер оптовой торговли, логистики, сельского хозяйства, животноводства.
Узбекистан является одним из ключевых партнеров Башкирии. По итогам первых 4 месяцев текущего года товарооборот с этой страной вырос на 63,5% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, при этом взаимный товарооборот на 87% состоял из экспортных поставок продукции из Башкирии. В рамках VI Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2024» впервые состоялось заседание рабочей группы по взаимодействию Башкирии и Узбекистана, которое завершилось подписанием дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству двух регионов. Документ включает в себя 92 проекта в сфере промышленной кооперации и инвестиций, социальной политики, здравоохранения, образования, туризма, культурно-гуманитарного сотрудничества.