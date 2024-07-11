В статье отмечается, что такое заявление прозвучало после слов нового британского премьера о том, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие.



Накануне пресс-сектерать президента России Дмитрий Песков заявил, что это «абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации», добавив, что Кремль «все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры».



В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. В частности, об этом заявляли Риши Сунак, занимавший до недавнего времени пост премьер-министра Великобритании, и глава Минобороны в его правительстве Грант Шаппс.