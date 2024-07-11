В Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Стармеру

«Москва сделала предупреждение новому премьер-министру сэру Киру Стармеру <…>, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответом, если Великобритания позволит Украине нанести удар по России британским оружием», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что такое заявление прозвучало после слов нового британского премьера о том, что Украина должна сама решать, как применять британское оружие.
Накануне пресс-сектерать президента России Дмитрий Песков заявил, что это «абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации», добавив, что Кремль «все это тщательно зафиксирует и, конечно, примет соответствующие меры».
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. В частности, об этом заявляли Риши Сунак, занимавший до недавнего времени пост премьер-министра Великобритании, и глава Минобороны в его правительстве Грант Шаппс.
Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.