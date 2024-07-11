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Председатель Госдумы Володин прибыл в Петербург

Вячеслав Володин прилетел в Северную столицу для участия в Парламентском форуме БРИКС. Мероприятие продлится два дня — с 11 по 12 июля.

Источник: РИА "Новости"

В своем телеграм-канале председатель Государственной Думы РФ рассказал о БРИКС как одном из крупнейших экономических центров многополярного мира. Несмотря на санкции, станы-участники объединения улучшили свои позиции, а доля государств БРИКС в мировом ВВП увеличилась до 36,8%.

На полях форума представители государств обсудят повышение эффективности системы международных отношений за счет работы парламентов и последствия глобальных кризисов. Ранее сообщалось, что участие в дискуссиях также примет Президент России Владимир Путин.

Госдума