Председатель Госдумы Володин прибыл в Петербург

В своем телеграм-канале председатель Государственной Думы РФ рассказал о БРИКС как одном из крупнейших экономических центров многополярного мира. Несмотря на санкции, станы-участники объединения улучшили свои позиции, а доля государств БРИКС в мировом ВВП увеличилась до 36,8%.