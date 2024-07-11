Председатель Госдумы Володин прибыл в Петербург

В своем телеграм-канале председатель Государственной Думы РФ рассказал о БРИКС как одном из крупнейших экономических центров многополярного мира. Несмотря на санкции, станы-участники объединения улучшили свои позиции, а доля государств БРИКС в мировом ВВП увеличилась до 36,8%.
На полях форума представители государств обсудят повышение эффективности системы международных отношений за счет работы парламентов и последствия глобальных кризисов. Ранее сообщалось, что участие в дискуссиях также примет Президент России Владимир Путин.