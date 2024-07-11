Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Границы двух сел изменят в Восточно-Казахстанской области

Подготовлено совместное решение и постановление акимата и маслихата Уланского района Восточно-Казахстанской области «Об изменении и установлении границ (черты) населенных пунктов Уланского района», сообщает Zakon.kz.

Источник: amanatpartiasy

Согласно документу изменятся границы следующих населенных пунктов Уланского района:

  • границы села Ново-Азовое Азовского сельского округа путем включения 877,26 гектара земель сельскохозяйственного назначения Уланского района в границы села Ново-Азовое Азовского сельского установив границы (черту) общей площадью 3184,94 гектаров;
  • границы села Новая-Канайка Айыртауского сельского округа путем включения 2424,71 гектара земель сельскохозяйственного назначения Уланского района в границы села Новая-Канайка Айыртауского сельского установив границы (черту) общей площадью 3434,79 гектаров.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля.