В МИД России пообещали ответить на планы США разместить ракеты в Германии

«Эти действия направлены прежде всего на нанесение ущерба безопасности нашей страны. Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу», — сказал Рябков на полях 10-го Парламентского форума БРИКС (цитата по ТАСС).
Отвечая на вопрос, может ли решение о размещении американских ракет повторить опыт времен холодной войны, Сергей Рябков сказал: «Мне трудно судить, на что рассчитывают НАТО, США и ФРГ, в данном случае, как две стороны договоренности. Думаю, что вряд ли они полагают возможным именно тот опыт повторить, ситуация кардинально поменялась».
В то же время замглавы МИД РФ отметил, что планы США по размещению дальнобойных ракет — «просто звено в эскалационном курсе».
Это один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении.
Из опубликованного накануне, 10 июля, совместного заявления Вашингтона и Берлина следует, что США начнут размещать на территории Германии «новые средства огневого поражения» с 2026 года. Отмечалось, что это вооружение будет обладать «более значительной дальностью поражения, чем размещенные сейчас в Европе». Речь идет, в частности, о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковых ракетах — в неядерном оснащении.