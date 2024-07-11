В МИД России пообещали ответить на планы США разместить ракеты в Германии

Отвечая на вопрос, может ли решение о размещении американских ракет повторить опыт времен холодной войны, Сергей Рябков сказал: «Мне трудно судить, на что рассчитывают НАТО, США и ФРГ, в данном случае, как две стороны договоренности. Думаю, что вряд ли они полагают возможным именно тот опыт повторить, ситуация кардинально поменялась».