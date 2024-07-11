Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России пообещали ответить на планы США разместить ракеты в Германии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что решение США разместить дальнобойные ракеты на территории Германии — одно из звеньев эскалации. Он отметил, что Россия ответит на этот шаг «в спокойном ключе», но это будет военный ответ.

Источник: РИА "Новости"

«Эти действия направлены прежде всего на нанесение ущерба безопасности нашей страны. Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу», — сказал Рябков на полях 10-го Парламентского форума БРИКС (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос, может ли решение о размещении американских ракет повторить опыт времен холодной войны, Сергей Рябков сказал: «Мне трудно судить, на что рассчитывают НАТО, США и ФРГ, в данном случае, как две стороны договоренности. Думаю, что вряд ли они полагают возможным именно тот опыт повторить, ситуация кардинально поменялась».

В то же время замглавы МИД РФ отметил, что планы США по размещению дальнобойных ракет — «просто звено в эскалационном курсе».

Это один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении.

Сергей Рябков
замглавы МИД РФ

Из опубликованного накануне, 10 июля, совместного заявления Вашингтона и Берлина следует, что США начнут размещать на территории Германии «новые средства огневого поражения» с 2026 года. Отмечалось, что это вооружение будет обладать «более значительной дальностью поражения, чем размещенные сейчас в Европе». Речь идет, в частности, о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковых ракетах — в неядерном оснащении.

НАТО