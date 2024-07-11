Места для проведения мирных митингов хотят изменить в Алматы

Разработчиком документа является Управление общественного развития города Алматы. Так, в ведомстве предлагают проводить мирные митинги не в сквере имени Шокана Уалиханова, как это было раньше, а в сквере имени Амангельды Иманова. При этом отмечается, что сквер имени Иманова вмещает 500 человек, а сквер имени Уалиханова — 1000 человек.