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Места для проведения мирных митингов хотят изменить в Алматы

В Алматы предлагают изменить места проведения мирных митингов в городе. Проект соответствующего решения маслихата появился на портале «Открытые НПА», передает NUR.KZ.

Разработчиком документа является Управление общественного развития города Алматы. Так, в ведомстве предлагают проводить мирные митинги не в сквере имени Шокана Уалиханова, как это было раньше, а в сквере имени Амангельды Иманова. При этом отмечается, что сквер имени Иманова вмещает 500 человек, а сквер имени Уалиханова — 1000 человек.

Основанием для переноса места проведения митингов в управлении назвали необходимость обеспечения максимальной безопасности территорий, объектов и участков, на деятельность которых может повлиять нахождение в непосредственной близости посторонних лиц и групп людей, в том числе организующих мирные собрания, шествия пикеты и другие акции.

Кроме того, предлагается вместо существующего маршрута шествия по улице Шевченко утвердить новый маршрут по улице Жамбыла, от проспекта Гагарина до улицы Муканова. В ведомстве считают, что этот маршрут менее загружен, поэтому значительные ограничения для транспортных потоков не понадобятся.

Помимо этого, в целях сохранения ранее установленного охвата специализированных мест города предлагается изменить наполняемость сквера за кинотеатром «Сары-Арка» с 500 до 1000 человек. Отмечается, что реализация проекта не требует финансовых затрат. Обсуждение проекта продлится до 27 июля.