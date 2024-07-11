Танки Т-34 проедут по городам Беларуси «Маршем Победы»

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Легендарные танки Т-34 провезут по городам Беларуси в рамках акции «Марш Победы», сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.
В ведомстве пояснили, что запускают акцию «в связи с небывалым интересом белорусов и гостей страны к раритетным образцам военной техники, принимавшим участие в военном параде в День Независимости».
В ее рамках бронетехника посетит города, которые отличились в борьбе с нацистами и получили в феврале этого года вымпелы «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны».
«В списке обладателей такого вымпела появились Барановичи, Дзержинск, Дятлово, Калинковичи, Любань, Осиповичи, Чаусы, городские поселки Оболь и Освея», — напомнили в пресс-службе.
Белорусы кроме самой техники смогут увидеть выступления лучших армейских творческих коллективов, специалистов кинологического центра со служебными собаками. Также в городах будут организованы выставки раритетной и современной техники.
«Первыми “Марш Победы” встретят жители Дятлово и Любани. Легендарные 34-ки прибудут в город 12 июля. Планируется, что акция продлится до 20 июля», — уточнили в Минобороны.
Ранее стало известно, что в параде на День Независимости в начале колонны будут двигаться советские танки Т-34. Раритетная техника для участия в праздновании 3 июля прибыла в республику из России. На параде белорусы смогли увидеть десять легендарных «тридцатьчетверок».