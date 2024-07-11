Танки Т-34 проедут по городам Беларуси «Маршем Победы»

Ранее стало известно, что в параде на День Независимости в начале колонны будут двигаться советские танки Т-34. Раритетная техника для участия в праздновании 3 июля прибыла в республику из России. На параде белорусы смогли увидеть десять легендарных «тридцатьчетверок».