Ермошина рассказала, как ее пытались подкупить в 2001 году

«Я могу сказать, что в 2001 году, незадолго до выборов, один из известных политиков мне сказал: “Лидия Михайловна, дядя Сэм интересуется, сколько вы стоите?” Вот и все», — заявила Ермошина в документальном фильме ОНТ, посвященном 30-летию института президентства в Беларуси.