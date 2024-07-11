Ермошина рассказала, как ее пытались подкупить в 2001 году

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Бывший руководитель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что США пытались подкупить ее в 2001 году накануне президентских выборов.
По ее словам, определенные силы на Западе и Востоке подкупали тех, кто относился к демократическим политикам — чтобы воздействовать на власть в той или иной стране.
«Я могу сказать, что в 2001 году, незадолго до выборов, один из известных политиков мне сказал: “Лидия Михайловна, дядя Сэм интересуется, сколько вы стоите?” Вот и все», — заявила Ермошина в документальном фильме ОНТ, посвященном 30-летию института президентства в Беларуси.
В сентябре 2001 года состоялись вторые в суверенной истории Беларуси выборы президента. Победителем в них стал Александр Лукашенко, набравший более 75% голосов.
Ермошина, которая возглавляла ЦИК в 1996—2021 годах, также отметила, что на политической арене не было людей, равных Лукашенко — как по степени влияния, политической мощи, так и «по мужской силе, которая выпирала буквально в каждой клетке».