В Беларуси могут запретить вейпы. Уже готовят законопроект

о словам члена Совета Республики и главного врача Минского городского клинического онкологического центра Виктора Кондратовича, задачу уже поставили в парламенте.
Медик отметил, что вейпы могут вызывать сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, так как в них содержится много формальдегидов.
Вейпы курят уже с 10 лет
Ранее нарколог Людмила Шпаковская отмечала, что вейпы начинают курить уже в 10 лет. По ее словам, подростки сначала пробуют обычные сигареты, а потом переходят на вейпы.
При этом врач заметила, что некоторым школьникам приборы покупают родители, считая, что в этом нет никакого вреда. Они ошибочно полагают, что в будущем их ребенок не станет зависимым от обычных сигарет. По ее словам, самый пик курения вейпов приходится на подростковый возраст.
Также специалист рассказала, что изначально вейпы задумывали для взрослых, которые хотят бросить курить. А для детей таких приборов нет, и хотелось бы верить, что не будет.
Медик уточнила, что, используя никотиновые вейпы ребенок может стать зависимым от никотина, а из-за аромадобавок у него может развиться отек Квинке.
Безникатиновые «электронки» также не безобидны, так как не гарантируют того, что подросток в будущем не перейдет на обычные сигареты.