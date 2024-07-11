В Беларуси могут запретить вейпы. Уже готовят законопроект

При этом врач заметила, что некоторым школьникам приборы покупают родители, считая, что в этом нет никакого вреда. Они ошибочно полагают, что в будущем их ребенок не станет зависимым от обычных сигарет. По ее словам, самый пик курения вейпов приходится на подростковый возраст.